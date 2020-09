Etats-Unis : les CDC n’ont mené aucune étude comparative sur la santé des enfants vaccinés et non vaccinés

Vous allez finir par croire que je le fais exprès, mais non, c’est juste l’actualité qui me pousse encore à vous parler de vaccination… Aux États-Unis, des parents, des professionnels de santé, des scientifiques et des ONG, ont, pendant des décennies (et encore de nos jours), exigé que les CDC “Centers of Disease Control and prevention” (ou Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) comparent les résultats de santé entre les enfants vaccinés et non vaccinés. Cette demande est en partie liée au fait que le nombre de vaccins recommandés par les CDC, est passé de 8 injections à plus de 40 injections au cours des 30 dernières années.

Demande d’une étude comparative

La demande pour cette étude a été si forte, que même l’Institut de médecine américain (de nos jours National Academy of Medicine), a publié en 2013 un rapport (ici ou ici) mentionnant que les CDC pourraient et devraient réaliser cette étude sur la santé des enfants vaccinés et ceux non vaccinés, expliquant qu’il est possible de faire cette comparaison grâce à l’analyse des informations sur les patients contenues dans de grandes bases de données telles que Vaccine Safety Datalink (VSD). Le VSD est un projet collaboratif entre les CDC et neuf organisations de soins de santé. Commencé en 1990, il se poursuit aujourd’hui afin de surveiller la sécurité des vaccins et de mener des études sur les événements indésirables rares et graves pouvant apparaître après une vaccination.

“Cependant, certaines parties prenantes ont suggéré que des recherches plus poussées sont justifiées, comme une comparaison des enfants vaccinés avec des enfants non vaccinés ou des enfants vaccinés selon d’autres calendriers.” Rapport : The Childhood Immunization Schedule and Safety

Le Freedom of Information Act

Aux États-Unis comme dans d’autres pays, il est possible à quiconque en fait la demande, d’accéder à des documents administratifs détenus par des agences fédérales. Cela est définit par le Freedom Of Information Act (FOIA) de 1966.

Afin de vérifier que cette étude recommandée par l’Institut de Médecine en 2013 et demandée par de nombreuses personnes a bien été réalisée, une demande d’accès aux documents produits par cette dernière fut effectuée en juillet 2020 dans le cadre du Freedom of Information Act par le cabinet d’avocat Siri & Glimstad.

Réponse des CDC

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) forment ensemble la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique. Ils produisent des informations dans le but d’améliorer les décisions gouvernementales en matière de santé.

Vous trouverez ci-dessous, la lettre réponse des CDC à la demande d’accès à l’étude comparative sur la santé des enfants vaccinés et ceux non vaccinés.

“Cette lettre fait suite à votre demande du 13 juillet 2020, d’accès aux documents des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, pour : tous les documents en possession des CDC qui comparent les résultats de santé entre les enfants qui ont reçu des vaccins et les enfants qui n’ont jamais reçu de vaccins.



Une recherche dans nos archives n’a révélé aucun document relatif à votre demande. Les CDC n’ont pas mené d’étude sur l’état de santé dans les populations vaccinées par rapport aux populations non vaccinées.”

La réponse est-elle assez claire ? Les CDC qui selon leur site internet “travaillent 24h/24 pour protéger l’Amérique des menaces contre la santé, la sûreté et la sécurité, à la fois à l’étranger et aux États-Unis” révèlent n’avoir jamais mené d’étude comparative : un comble ! La principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique ne semble s’être jamais souciée de la question, n’ayant donc pas réalisée d’étude.

Et après, les CDC vous disent “Pourquoi les vaccins infantiles sont-ils si importants?” Non d’une pipe , noisette , seringue , enfin bref…

